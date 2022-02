Sociale: Acli Roma e Lilt insieme per percorso prevenzione dedicato ai più poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Acli di Roma e la Lilt-Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Roma hanno avviato questa mattina un percorso di prevenzione della salute e di lotta contro i tumori rivolto in modo particolare alle persone povere e in difficoltà. L'iniziativa rientra nell'ambito di un accordo nazionale stipulato tra Acli e Lilt, che atterra ora nella Capitale dove le due realtà collaborano strettamente già dallo scorso anno. Oggi l'avvio con gli screening di Otorino-Laringoiatria alla presenza di Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e responsabile Famiglia delle Acli nazionali, Antonio Russo, responsabile Welfare e vicepresidente delle Acli nazionali, Francesco Schittulli presidente nazionale Lilt che insieme alla conduttrice Rai, Benedetta Rinaldi hanno ideato è promosso l'intera iniziativa nazionale che coinvolge 25 province. Per la tappa romana in rappresentanza della sezione locale era presente Marcella Ribuffo, presidente della Lilt Roma. (segue) (Com)