Sociale: Acli Roma e Lilt insieme per percorso prevenzione dedicato ai più poveri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le visite gratuite si svolgeranno anche nella giornata di domani, giovedì 10 febbraio, e giovedì 17 febbraio, presso la sede provinciale della Lilt, in via Nomentana 303, dalle ore 10 alle ore 13. Per la giornata di domani è previsto lo screening ginecologico, urologico e dermatologico, mentre per il 17 febbraio è previsto lo screening ginecologico e urologico. Tra gli altri, le Acli di Roma hanno coinvolto in questo percorso le famiglie che tutto l'anno sostengono con la consegna dei pacchi viveri, in particolar modo nel quartiere di Corviale, i senzatetto dei centri d'accoglienza del Municipio I e del Municipio VIII, e alcune persone provenienti dai centri anziani del Municipio I. (segue) (Com)