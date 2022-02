Sociale: Acli Roma e Lilt insieme per percorso prevenzione dedicato ai più poveri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La povertà sanitaria – dichiara in una nota Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia – è sempre più forte nella nostra città, e la grave crisi pandemica che stiamo attraversando ha frenato notevolmente anche i percorsi di prevenzione, in particolare per i più poveri. Se c'è una cosa che abbiamo imparato in questa emergenza, però, è che la salute è il nostro bene più importante e che nessuno può permettersi di trascurare visite che in molti casi sono fondamentali per salvare delle vite. Per questo con gli amici della Lilt abbiamo pensato a queste giornate, per permettere a tutti di riprendere, o in alcuni casi anche di iniziare, un percorso di prevenzione, al quale affiancheremo, come nostro abituale stile, anche un sostegno a tutte le situazioni di povertà assoluta e relativa, prendendoci cura della persona in maniera integrale". (segue) (Com)