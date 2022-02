Monza: Riqualificazione dell’area ex Feltrificio Scotti, più spazio a uso pubblico e altezze abbassate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'attenzione particolare alla qualità del progetto, più spazio fruibile a uso pubblico, contenimento delle altezze volumetriche, più attenzione al verde e alla piazza, oltre al rispetto meticoloso dei vincoli posti dalla Soprintendenza. Sono queste le principali novità contenute nella proposta depositata lo scorso dicembre dal pool di progettisti per la riqualificazione dell'ala ovest dell'area ex Feltrificio Scotti di viale Cesare Battisti, una delle aree dismesse più significative della città posta in prossimità della Villa Reale, sulla quale insiste anche il vecchio stabile della ex-Casa delle aste. "Abbiamo voluto fortemente che anche in questa area la nostra città ritrovasse bellezza e qualità – spiega il Sindaco Dario Allevi – Le modifiche apportate al progetto inziale vanno proprio in questa direzione e restituiscono finalmente un'anima a questa zona della città non soltanto recuperando le testimonianze architettoniche del passato, ma sapendo guardare al futuro con coraggio, innovazione e attenzione alle tematiche ambientali". “Da sempre convinti che il partenariato pubblico-privato sia l'unica vera leva per lo sviluppo sostenibile della nostra città, non possiamo che essere entusiasti del lavoro svolto in questi anni. Il nuovo progetto del Feltrificio, firmato da un'archistar di chiara fama internazionale, interpreta perfettamente la Monza del futuro che insieme abbiamo voluto delineare. Una città in cui la qualità degli edifici sia valorizzata dalla bellezza del verde, sempre più protagonista della rigenerazione urbana 'made in Monza' - prosegue Martina Sassoli, assessore alle politiche del territorio - Interventi come questo dettano il passo rispetto all'attenzione che abbiamo voluto porre insieme al privato e alla Soprintendenza per restituire alla città una progettazione all'altezza delle aspettative dei nostri cittadini". (segue) (Com)