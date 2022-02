Monza: Riqualificazione dell’area ex Feltrificio Scotti, più spazio a uso pubblico e altezze abbassate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto prevedeva la riqualificazione del comparto tra Viale Cesare Battisti e le vie Donizetti e Scarlatti, un'area dismessa occupata dagli edifici produttivi dell'ex Feltrificio Scotti, con una consistenza edilizia originaria di 10.662,00 mq. Il documento siglato nel novembre 2016 contemplava alcune quantità edificatorie da sviluppare tramite interventi di recupero di edifici esistenti, quali Villa Azzurra, Casa delle Aste, Capannone lungo via Donizetti e Ciminiera. Erano inoltre previste nuove edificazioni suddivise in due blocchi: due edifici residenziali, orientati sull'asse Nord-Sud rispetto a Viale Cesare Battisti, di altezza pari a quattro piani nella porzione più vicina al viale, cinque piani nella parte intermedia e uno di essi raggiungeva la massima altezza di 6 piani verso via Scarlatti; un edificio a destinazione residenziale/commerciale verso la via Donizetti disposto su tre piani fuori terra. A oggi tale convenzione era rimasta, però, solo sulla carta, perché mai attuata. I progetti presentati dal privato nel mese di dicembre 2021 prevedono l'attuazione degli interventi che insistono sul settore ovest e parzialmente sul settore est del comparto, nello specifico: ristrutturazione dell'edificio affiancato alla ciminiera ad uso residenziale; costruzione di complesso edilizio a destinazione residenziale articolato su più livelli, imperniato su una corte centrale, posta in asse con la direttrice Nord/Sud e la presenza storica della ciminiera. Il tutto armonicamente inserito nel contesto mediante la riqualificazione delle aree libere, con la realizzazione di una vasta area a verde impreziosita dalla messa a dimora di diverse essenze arboree; costruzione di un edificio a destinazione terziaria/residenziale e recupero di un edificio esistente che si affaccia su una piazza d'uso pubblico. (segue) (Com)