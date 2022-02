Monza: Riqualificazione dell’area ex Feltrificio Scotti, più spazio a uso pubblico e altezze abbassate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto al precedente progetto, quello attuale presenta altezze contenute e si attesta ora sui 3-4-5 piani: 3/4 piani verso il Viale Cesare Battisti (rispetto ai quattro piani del planivolumetrico di PII progettato in origine), e cinque piani verso via Scarlatti (al posto dei 6 piani originari). Le destinazioni d'uso e le superfici realizzate sono conformi a quanto previsto dalla convenzione urbanistica stipulata. Il Comune si sta occupando dell'iter di rilascio del Permesso di Costruire: un passaggio articolato che deve essere preceduto dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, previa acquisizione del parere della Commissione Paesaggio e della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio, volto a ottenere il permesso per interventi edilizi su immobili e aree di interesse paesaggistico. "Il progetto nasce da una meticolosa analisi del contesto nel quale sorgerà e, i cui elementi caratterizzanti, grazie a una collaborazione attenta con la committenza e le istituzioni pubbliche, saranno un importante simbolo. Ogni progetto deriva la sua unicità dall'ambiente circostante, dalla sua storia e dalla sua vocazione: questi sono gli elementi guida, con i quali ci si deve sempre confrontare e relazionare. Il territorio lombardo è ricco di beni e patrimoni culturali e i Comuni sono i nostri interlocutori privilegiati", sottolinea Mario Cucinella, fondatore e direttore artistico dello studio Mario Cucinella Architects. (segue) (Com)