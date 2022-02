Monza: Riqualificazione dell’area ex Feltrificio Scotti, più spazio a uso pubblico e altezze abbassate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- "Desideriamo che questo progetto diventi un fiore all'occhiello della nostra SGR. Abbiamo scelto di essere co-protagonisti della rigenerazione e valorizzazione di un'area che si trova in un contesto di grande importanza storica, urbanistica e paesaggistica della città di Monza. Grazie al supporto delle istituzioni locali e alla stretta collaborazione con Mario Cucinella Architects e Varallo RE, la città potrà vantare un complesso di edifici che siamo certi verrà studiato nei corsi di laurea in architettura", aggiunge Tommaso Bossi, Fund Manager di Antirion SGR. "Siamo lieti di presentare questo importante progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Monza, Antirion nostro partner e il prestigioso studio Mario Cucinella Architects - evidenzia Paolo Locatelli, Direttore Generale di Varallo Group. Abbiamo scelto la città di Monza con consapevolezza ed entusiasmo perché ci consente di dare pienamente corpo ai nostri obiettivi aziendali, ovvero quelli di 'fare urbanistica' nella sua accezione più piena. L'iniziativa si inserisce in una città in continua crescita, ormai la terza il Lombardia, decisa ad innovarsi, che conserva una sua identità ma è anche ben collegata alle direttrici di traffico più importanti. Crediamo in questo progetto e nella sua capacità di rappresentare un esempio concreto e condiviso di valorizzazione urbana, attraverso la formula del partenariato pubblico-privato". (Com)