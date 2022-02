Speciale energia: imprese, Salvini, ricostruire l'Italia del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, in un suo intervento su "Il Sole 24 Ore" scrive che "a dicembre c'erano solo gli industriali, gli artigiani, i commercianti e la Lega a denunciare che il caro-energia avrebbe potuto polverizzare i benefici dei fondi europei. Ora, purtroppo, da più parti arriva la conferma che si trattava di un allarme fondato. E che si accompagna ad altre notizie negative come i ritardi nelle forniture e la lievitazione dei costi delle materie prime". "Il 2022 - continua l'ex ministro dell'Interno - rischia di trasformarsi da anno che conferma la ripresa a stagione del collasso di molte realtà produttive. Per evitare che gli scenari più bui si concretizzino, la politica dev'essere capace di assumere adeguate contromisure. È con questo spirito che la Lega, anziché disertare, ha raccolto l'invito del Capo dello Stato per partecipare a un governo anomalo chiamato ad accompagnare il Paese fuori dalla crisi". Salvini osserva che "al più tardi tra una settimana, il governo metterà a punto un nuovo Decreto Energia per fronteggiare i rincari nel secondo trimestre 2022. Dopo i 5 miliardi previsti per coprire gennaio, febbraio e marzo, ci aspettiamo almeno la stessa cifra pur sapendo che serviranno altri interventi. Spero che ora tutti i partiti convengano con la Lega che la stangata delle bollette è una vera e propria emergenza per famiglie, artigiani, commercianti e imprenditori che infatti non abbiamo mai smesso di ascoltare". (Res)