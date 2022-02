Speciale energia: Russia, Putin, troppo presto per rinunciare a idrocarburi, saranno utilizzati per molti decenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli idrocarburi saranno utilizzati attivamente ancora per molti decenni, forse per i prossimi cinquant'anni, pertanto è troppo presto per rinunciarvi. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante una riunione del Consiglio per la scienza e l'istruzione, svoltasi in videoconferenza. Tuttavia Putin ha aggiunto che è necessario "capire dove si sta dirigendo tutta l'umanità", sostenendo che la Russia debba essere all'avanguardia nel campo delle energie rinnovabili. "Questo è particolarmente importante, in primo luogo, per il benessere ambientale e la qualità della vita dei cittadini russi", ha sottolineato Putin. Secondo il capo di Stato russo, le caratteristiche geografiche e naturali del Paese eurasiatico ed il suo potenziale scientifico consentono di sviluppare con successo "qualsiasi tipo di energia pulita". (Rum)