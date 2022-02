Speciale energia: Camera, question time con i ministri D'Incà, Carfagna e Stefani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge mercoledì 9 febbraio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, risponde a interrogazioni – rivolte al ministro dello Sviluppo economico – sulle iniziative nei confronti di Poste italiane volte a garantire la continuità occupazionale, con particolare riferimento ai lavoratori in somministrazione che hanno prestato servizio nel corso del 2021 (Palazzotto – Leu); sulle iniziative volte alla convocazione di un tavolo tra Eni, enti locali e associazioni sindacali per il rilancio dell'impianto Eni di Stagno, in provincia di Livorno (Romano – PD); sulle iniziative per sostenere le piccole e medie imprese in relazione al rincaro dei costi dell'energia, anche attraverso la previsione di nuovi stanziamenti (Crippa – M5s); sulle iniziative volte ad affrontare in termini strutturali la problematica dell'aumento dei costi dell'energia per le imprese (Angiola – Misto-Azione+E-Ri); sulle iniziative per il contrasto degli aumenti del prezzo dell'energia e per la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Lollobrigida – Fd'I). (Com)