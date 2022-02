Speciale energia: Mm, caro prezzi porterà a maggiori costi e a meno utile netto nonostante aumento ricavi 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’arco del 2022 la società Mm si aspetta un aumento dei ricavi, passando dai 217 milioni del 2021 a un budget di 245. A crescere, però, saranno anche i costi oltre ai ricavi, e di ben 36,1 milioni, passando dai 158,3 del 2021 a 194,5. Questo, complessivamente, dovrebbe portare a una diminuzione dell’utile netto di -8 milioni e mezzo, da 13,8 a 5,2. Questo quanto dichiarato dai vertici di Mm, ospiti della commissione consiliare trigiunta bilancio - patrimonio immobiliare, fondi europei, Pnrr, politiche europee, internazionali e Controllo enti partecipati del Comune di Milano. Nello specifico, questo aumento di 28 milioni di euro è dovuto per più di 16 milioni alle componenti di energia elettrica e gas, i cui prezzi sono aumentati vertiginosamente negli ultimi mesi. "Se noi avessimo i dati aggiustati per queste variazioni, le percentuali sarebbero in linea se non migliorative rispetto all'anno precedente”, ha affermato Simone Dragone, presidente di Mm, sottolineando la pesante incidenza che il caro bollette ha su una società “energivora” come Mm. (Rem)