Speciale energia: Germania, Merz (Cdu), senza pregiudizi su nuovi usi del nucleare

- L’Unione cristiano-democratica (Cdu) e l’Unione cristiano-sociale (Csu) devono discutere “senza pregiudizi” dei possibili nuovi utilizzi dell’energia nucleare in Germania. È quanto affermato dal presidente della Cdu, Friedrich Merz, come riferisce l’emittente televisiva “N-tv”. Per Merz, aprire il dibattito sul nucleare tra i popolari è conseguenza del “grande scetticismo” con cui Cdu e Csu guardano alla politica del governo federale in materia di energia. Secondo entrambi i partiti, infatti, gli obiettivi dell’esecutivo tedesco per la transizione energetica “non sono realizzabili”. Il processo di graduale denuclearizzazione della Germania, avviato nel 2011, si concluderà nel corso di quest’anno. (Geb)