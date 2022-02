Speciale energia: Anelli (Lega) a Pd, su "caro bollette" Regione già da tempo ha lanciato l'allarme e chiesto soluzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tamponare il problema del caro energia servirebbe un provvedimento del governo da almeno 30 miliardi: cifre improponibili per una Regione, pure importante come la Lombardia, che non possiede, anche per responsabilità del Pd, né l'autonomia fiscale né competenze in materia energetica. Lo afferma il capogruppo della Lega in Consiglio Regionale, Roberto Anelli. "Regione Lombardia è stata la prima, ormai tre mesi fa, per voce della giunta Fontana, a lanciare l'allarme sul caro energia. A quell'appello sono seguite le preoccupazioni di tutto il sistema lombardo, dalle associazioni di categoria ai sindacati fino alle realtà che tutelano i diritti dei consumatori. In tutti questi mesi le opposizioni in Regione Lombardia, e i loro rappresentanti nazionali, hanno continuato a ignorare quella che oggi è l'emergenza economica e sociale più grave che sta vivendo il Paese", spiega il capogruppo leghista. "Ai consiglieri del Partito democratico, oltre a dare il benvenuto sulla discussione del caro energia, suggerisco di unirsi al grido d'allarme di Regione Lombardia così da convincere anche i loro esponenti nazionali ad adoperarsi su questo tema, come già sta facendo il nostro segretario Matteo Salvini e i nostri rappresentanti a Roma" dichiara Anelli. "Leggo poi con piacere che sempre il Pd ha annunciato l'arrivo di una proposta di Risoluzione per individuare soluzioni sul caro energia – continua Anelli – peccato che arrivino quasi una settimana dopo che il presidente della Commissione in questione, Gianmarco Senna, abbia dato il via alla preparazione di una Risoluzione proprio sul medesimo argomento, a seguito dell'audizione delle associazioni di categoria che si è svolta giovedì scorso al Pirellone". (Com)