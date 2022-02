Comuni: Pella (FI), governo finanzi tutti progetti di rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione ai progetti rigenerazione urbana “Forza Italia chiede con forza e convinzione che i Progetti ammessi a contributi, dopo lunga e corposa istruttoria, siano finanziati tutti, nord e sud, grandi e piccoli". Così il deputato di Forza Italia, Roberto Pella, capogruppo azzurro in Commissione bilancio, intervenendo nell’Aula di Montecitorio illustrando la mozione sugli investimenti per progetti rigenerazione urbana. “Ben venga – ha aggiunto – il modello della cosiddetta 'città dei quindici minuti' ma, al contempo e in maniera complementare, dobbiamo pensare all’intero territorio su cui si estendono le nostre città, con i loro quartieri e le loro identità. Dobbiamo investire sui grandi, sui medi e sui piccoli comuni, situati al Sud, al Centro e al Nord del Paese". Il gruppo di Forza Italia chiede che il governo "si impegni ad assumere tutte le iniziative di competenza al fine di individuare ed integrare le risorse necessarie, pari a circa ulteriori 900 milioni di euro, per garantire il finanziamento di tutti i progetti che abbiano superato il vaglio di ammissibilità̀, progettazioni pronte e rapidamente cantierabili in grado di imprimere un forte sviluppo alle economie locali di tutto il territorio nazionale e di rispondere alle reali esigenze dei territori" ha concluso. (Rin)