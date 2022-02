Mobilità: Palozzi (Cambiamo), cittadini stanchi 'giungla' della Roma-Lido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora disagi, ancora disservizi, la cronaca quotidiana del trasporto pubblico romano è ormai un disco rotto, con gli annunci spot dei grillini, prima, e dei dem, oggi, a rendere la realtà ancora più amara. Anche in queste ore, infatti, siamo costretti a leggere di carenza di treni e problemi sulla Roma Lido, tratta fondamentale per centinaia di migliaia di pendolari capitolini". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. "Quando sta accadendo su quei binari, e più in generale sul tpl su ferro, è ormai un teatrino tragicomico, una situazione precaria che non trova soluzioni definitive in termini di efficienza e efficacia. Siamo ancora una volta costretti a rivolgerci al Campidoglio, alla Regione Lazio e ad Atac per sollecitare interventi risolutivi e mirati, con una tempistica rapida e concreta. I cittadini sono sempre più stanchi di sopravvivere in questa giungla viaria di problemi irrisolti e disagi quotidiani".(Com)