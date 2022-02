Pnrr: Giovannini, accordi senza precedenti con soggetti attuatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il Pnrr, “nel 2021 il nostro ministero ha già distribuito il 99 per cento dei 61,4 miliardi” di competenza. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in audizione di fronte alla commissione Ambiente della Camera nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Di queste risorse, “oltre 25 miliardi sono stati distribuiti a soggetti attuatori sul territorio attraverso accordi conseguiti e sottoscritti in Conferenza Stato-Regioni e in Conferenza Unificata. Il fatto di aver concordato in pochi mesi la distribuzione di 25,5 miliardi di investimenti è un fatto forse senza precedenti, che testimonia l’impegno anche degli enti territoriali nel procedere con la massima velocità”, ha sottolineato.(Rin)