Pnrr: Giovannini, abbiamo conseguito tutti gli obiettivi del 2021 e due traguarti per il 2022

- “Sono 53 i traguardi del Pnrr e gli obiettivi primari vanno raggiunti entro il 2026, 43 per gli investimenti e dieci per le riforme. Noi abbiamo già conseguito tutti gli obiettivi per il 2021 e due traguardi per il 2022”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in audizione di fronte alla commissione Ambiente della Camera nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). “Lo vorrei sottolineare – ha aggiunto – anche a fronte di alcune notizie di stampa che dicono che siamo in ritardo. Il nostro ministero è addirittura in anticipo”.(Rin)