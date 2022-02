Vaccino: 87 mila adesioni fascia 5-11, 264 mila tra i 12-19enni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente sulla platea complessiva di 247 mila bambini tra i 5 e gli 11 anni, son 87 mila quelli che hanno aderito alla campagna di vaccinazione. Dagli altri piccoli vanno esclusi i 40 mila immunizzati naturalmente perché hanno avuto il Covid negli ultimi 6 mesi. Sono 65 mila i bambini che hanno già ricevuto la prima dose (circa il 75 per cento degli aderenti). Mentre nella fascia degli studenti dai 12 ai 19 anni, 251 mila hanno completato il ciclo vaccinale tra gli aderenti (l'85 per cento della platea vaccinabile). Sui 295 mila 12-19enni che possono attualmente ricevere la vaccinazione (18 mila sono immunizzati naturalmente perché hanno avuto il Coronavirus negli ultimi 6 mesi), sono 264 mila quelli che hanno già aderito alla campagna, ovvero l'89,5 per cento. (Rpi)