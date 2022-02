Russia-Regno Unito: domani a Mosca colloqui Lavrov-Truss su garanzie sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e l'omologa britannica Liz Truss si incontreranno domani a Mosca per discutere delle garanzie di sicurezza in Europa. Lo comunica la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un briefing. Durante i colloqui, si prevede di affrontare lo stato e le prospettive delle relazioni bilaterali, nonché di scambiare opinioni su questioni di attualità nell'agenda internazionale e regionale. Secondo Zakharova, particolare enfasi verrà posta sulla sicurezza europea e sulla questione dello sviluppo di garanzie a lungo termine e legalmente garantite per la Russia. (Rum)