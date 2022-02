Molise: M5s su caro-bollette, istituire fondo straordinario per famiglie e Pmi in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contrastare il vertiginoso aumento delle bollette energetiche e il caro trasporti istituendo un fondo straordinario, destinato ai nuclei familiari meno abbienti e alle piccole e medie imprese molisane. È quanto abbiamo chiesto, si legge in una nota del gruppo M5s in Consiglio regionale del Molise, con una mozione depositata in Consiglio. Nel corso dell'ultimo trimestre, infatti, le bollette di luce e gas sono aumentate in maniera esponenziale, con costi persino triplicati rispetto agli anni precedenti. A risentire maggiormente dei rincari, sono proprio le famiglie a basso reddito, ma anche imprese e artigiani. Molti di questi potrebbero essere addirittura costretti a chiudere le attività, se non si interviene mitigando l'impatto dell'aumento dei costi. Il quadro generale, insomma, parla di una vera e propria emergenza sociale, che rischia di far collassare il nostro tessuto economico già alle prese con la mancanza di lavoro e con i costi delle materie prime lievitati alle stelle. Il governo centrale vuole intervenire annullando gli oneri per la luce fino a 16KWh, nonché abbassando al 5 per cento l'Iva sul consumo del gas per usi civici e industriali, fino a marzo 2022. Ma riteniamo che queste misure, sebbene opportune, non siano sufficienti per sostenere appieno le difficoltà dei consumatori e delle imprese molisane. In particolare se si sommano a questi problemi i minori guadagni dovuti all'emergenza sanitaria. (segue) (Gru)