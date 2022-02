Molise: M5s su caro-bollette, istituire fondo straordinario per famiglie e Pmi in difficoltà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non bisogna poi dimenticare l'innalzamento dell'inflazione al 3 per cento per tutto il 2022, come rilevato dal Codacons. A questo punto, si legge nel documento, appare necessario e fondamentale intervenire con misure concrete da mettere in campo repentinamente anche a livello regionale. Quella di istituire un fondo straordinario appare la più percorribile. Per queste ragioni, chiediamo al presidente Donato Toma di trovare risorse in grado di ridurre il caro-vita, ripartendo i fondi da individuare con criteri di ordine reddituale. Ed ancora, di farsi portatore di questi problemi, già discussi in Conferenza Stato-Regioni e sui tavoli ministeriali competenti, in modo da trovare soluzioni che possano essere valutate a seconda delle differenti esigenze territoriali. Appare evidente che in fatto di consumi di luce e gas il Molise, regione prevalentemente montuosa, non può essere paragonata ad altre dove oggettivamente c'è un minore impiego di energia, soprattutto per il riscaldamento in abitazione. (Gru)