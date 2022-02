Egitto-Algeria: telefonata Al Sisi-Tebboune, focus su situazione in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo algerino Abdelmadjid Tebboune per discutere di alcune questioni regionali di interesse comune e in particolare della situazione in Libia. Lo ha riferito il portavoce della presidenza egiziana Bassam Rady. I due presidenti hanno concordato la necessità di rafforzare il coordinamento sulla questione libica, sostenere le istituzioni statali e gli sforzi necessari per raggiungere la sicurezza e la stabilità della Libia, preservandone unità e sovranità. Il presidente egiziano ha espresso la volontà di rafforzare la cooperazione commerciale e in materia di investimenti in vista della prossima sessione della commissione congiunta, oltre a rafforzare la cooperazione in ambito militare. Da parte sua, Tebboune ha evidenziato la volontà di intensificare le relazioni bilaterali in tutti gli ambiti, in particolare economico e di sicurezza.(Cae)