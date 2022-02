Imprese: Giorgetti incontra gestori piscine, "accolgo appello per misure settore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto questa mattina in videoconferenza un incontro tra il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e il coordinamento nazionale delle associazioni dei gestori delle piscine italiane rappresentato da Marco Sublimi. Si tratta di un comparto (tremila impianti natatori, 1.500 società di gestione, oltre 200 mila lavoratori e 5 milioni di utenti) in profonda sofferenza a causa della pandemia e del caro bollette. Giorgetti ha raccolto le istanze del settore impegnandosi a portare avanti nelle sedi opportune le richieste per evitare che la crisi si trasformi in una chiusura generalizzata degli impianti. In particolare il coordinamento chiede di essere inserito nelle misure già approvate e in quelle future per calmierare il caro energia, di poter usufruire del bonus 110 per gli interventi su tutto l’edificio e non solo per gli spogliatoi e il rafforzamento del fondo perduto previsto dal decreto Sostegni ter per le attività costrette alla chiusura. “Questo settore - dice Giorgetti - ha sofferto particolarmente per le chiusure forzate e le restrizioni al momento delle aperture e ora rischia un impatto devastante per il caro bollette. Accolgo il loro appello e mi faccio carico di portare nelle sedi più opportune le loro richieste per garantire a questa attività un futuro”. (Com)