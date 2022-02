Speciale energia: Superbonus, Lega, il governo assicuri certezza del diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le eventuali criticità della norma sul superbonus non possono essere corrette sacrificando il principio della certezza del diritto. Gli operatori hanno diritto ad avere un quadro di riferimento normativo stabile." Così i responsabili Economia ed Energia della Lega, senatori Alberto Bagnai e Paolo Arrigoni. "La limitazione ad una sola cessione è eccessiva e la Lega, ascoltate associazioni e imprenditori del settore, ha elaborato una modifica che estende le possibilità di cessione del credito a condizioni che eliminano la possibilità di un utilizzo fraudolento della norma", spiegano. "Si tratterebbe di un progresso significativo verso un definitivo assestamento del quadro normativo sul super bonus. Nell'attesa che il governo decida di recepirlo in un eventuale decreto, la Lega propone di anticipare i tempi in Parlamento intervenendo sul primo veicolo normativo utile, senza attendere i tempi di conversione del Sostegni ter", aggiungono Bagnai e Arrigoni. (Com)