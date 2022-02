Rtp - Imprese: Unicredit e Unicredit Foundation per l’infanzia, 350 mila euro a 25 associazioni in tutto il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa, prosegue la nota, è stata resa possibile grazie alla collaborazione delle persone della banca nelle sette strutture organizzative presenti in Italia (Nord Ovest, Lombardia, Nord Est, Centro Nord, Centro, Sud e Sicilia) e deputate a gestire i rapporti con i territori, cogliendo i bisogni e le sensibilità delle comunità locali. Per il Nord-Ovest (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) sono stati premiati i progetti di Angsa (“Crescere insieme”); l’Associazione per l'aiuto al giovane diabetico Piemonte e Valle d'Aosta, con il progetto "Piattaforma su tecnologia mobile per Diabete Tipo 1"; il Laboratorio Soc. Coop. Soc. con il progetto "Biciofficina Vico Rosa"; Talità Kum Budrola Onlus, con il progetto “Passo dopo passo”. In Lombardia sono stati premiati i progetti di Dolfin ("Una speranza all'orizzonte dopo il Covid"); la Fondazione Soleterre, con il progetto "Miglioriamo la qualità della vita dei bambini al San Matteo di Pavia"; Fraternità Giovani Brescia, con il progetto "T-Ascolto". Per il Nord-Est (Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige), sono stati premiati i progetti di Aipd, l’Associazione italiana persone down del Trentino Odv ("Il mondo è la mia casa"); la fondazione Advar Onlus, con il progetto "Scuola del servizio"; Margherita Soc. Coop. Soc. Onlus, con il progetto “Creability: nuovi strumenti per l'inclusione di minori con disabilità"; Vale un sogno Soc. Coop. Soc, con il progetto "Costruire il futuro: prove di volo verso l'età adulta". (segue) (Com)