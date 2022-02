Rtp - Imprese: Unicredit e Unicredit Foundation per l’infanzia, 350 mila euro a 25 associazioni in tutto il Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Centro-Nord (Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Marche) sono state premiate le iniziative di Ama Aquilone, con il progetto "Bee your future"; Artemisia Associazione di Promozione Sociale, con il progetto "Viol.A: percorsi sulla violenza assisitita"; Bimbo Tu, con il progetto "Ricomincio da me"; Cooperativa Sociale Contatto, con il progetto "Cosine senza tempo". Al Centro (Lazio, Sardegna, Abruzzo e Molise), sono state premiate l’Associazione Poic e dintorni, con il progetto "Nuoto a pancia scoperta"; l’Associazione Terra d'Orto, con il progetto "Dalla fragilità all'unicità"; Ricreazione Soc. Coop. Soc, con il progetto "Carte da leggere". Al Sud (Campania, Puglia, Calabria e Basilicata) sono state premiate Associazione Cora Onlus – Progetto “La porta dei sogni: percorsi educativi e ludici”; Associazione Fratelli della Stazione – Progetto “La carovana dei miraggi” Celus Onlus Ets – Progetto “Coro Millecolori”; Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Progetto “Occhio ai bambini”. Infine, in Sicilia sono state premiate le iniziative di Aps Laboratorio Zen Insieme, con il progetto "Salute al centro. Percorsi di cura per l'infanzia"; l’Associazione Famiglie Persone Down, con il progetto "Musicando insieme"; e la Cooperazione Internazionale Sud Sud, con il progetto "Diritti in the bus!". (Com)