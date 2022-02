© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di circa 72 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Varese dopo essere caduto sul Monte Pravello, località Saltrio, in provincia di Varese, a seguito di un malore. L'uomo è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio e gli sono stati subito prestati i primi soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti elisoccorso, soccorso alpino e vigili del fuoco(Com)