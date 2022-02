Trasporti: capo gabinetto Roma, doppio ruolo Giana in Atm e Atac è compatibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il doppio ruolo che ricoprirà Arrigo Giana in Atm a Milano e in Atac a Roma "è compatibile". Giana è direttore generale della Atm di Milano e adesso è stato scelto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per il ruolo di consigliere nel Cda di Atac con delega alla pianificazione strategica del sistema del trasporto pubblico locale. A confermare la compatibilità del doppio ruolo è stato il capo di gabinetto di Roma Capitale, Albino Ruberti, nel corso di una seduta delle commissioni capitoline Bilancio e Mobilità riunite stamattina per analizzare i profili della nuova governance di Atac. In merito alle osservazioni sollevate dal consigliere di opposizione, Marco Di Stefano di Udc, che ha espresso perplessità riguardo al doppio ruolo di Giana, Ruberti ha replicato: "La scelta del dottor Giana a nostro avviso è di grandissima qualità. Nessuno pensa che non ci siano altre possibilità, ma Giana è una persona di grandissima professionalità nel settore, ha dimostrato di raggiungere risultati importanti nelle aziende in cui è stato, conosce bene Cotral, e in Atac sarà un consigliere con una delega specifica, quindi la compatibilità nell'essere direttore generale in un'altra azienda e la delega di consigliere c'è. Sarebbe stato diverso se avesse avuto un ruolo di capo azienda". (Rer)