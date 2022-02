Imprese: Nagel (Mediobanca), performance commerciale robusta, ricavi superiori ad aspettative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati presentati oggi da Mediobanca sono molto robusti dal punto di vista commerciale, in maniera equanime per tutte le aree di business: l’andamento dei ricavi, favorito da commissioni e margine di interesse, è stato largamente superiore alle aspettative. Lo ha detto Alberto Nagel, amministratore delegato della banca, aprendo la call odierna con le agenzie di stampa. “Questo ha determinato un miglioramento di tutti gli indicatori sulla qualità degli asset e una marginalità molto elevata a livello di risultato lordo operativo, i quali hanno consentito un aumento rilevante in termini di utile netto”, ha detto, ribadendo l’accelerazione avvenuta nel secondo semestre nonostante le incertezze legate alla pandemia. (Rin)