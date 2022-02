Messico: ambasciata Usa, riforma settore energetico promuove tecnologie inquinanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha più volte espresso la sua preoccupazione per la proposta di riforma del settore energetico in discussione in Messico, che promuove l'uso di tecnologie inquinanti e obsolete. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dall’ambasciata Usa in Messico alla vigilia della visita nel Paese dell’inviato speciale Usa per il clima John Kerry, in corso oggi. “Il governo degli Stati Uniti ha ripetutamente espresso la sua preoccupazione per l'attuale proposta del settore energetico del Messico. Promuovere l'uso di tecnologie più inquinanti, obsolete e più costose rispetto ad alternative rinnovabili efficienti danneggerebbe sia i consumatori che l'economia in generale. Ascolteremo le opinioni del governo messicano su una serie di questioni energetiche, mentre ci consulteremo con le società del settore privato statunitense per capire meglio come raggiungere i nostri obiettivi energetici e climatici”, recita il comunicato diffuso dalla sede diplomatica. (segue) (Mec)