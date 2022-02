Messico: ambasciata Usa, riforma settore energetico promuove tecnologie inquinanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di riforma del settore, più volte annunciata dal capo dello stato, consegna alla statale Commisione Federal de electricidad (Cfe) il 54 per cento del mercato, lasciando il 46 per cento all'iniziativa privata. Al tempo stesso, il progetto di riforma stabilisce che "lo sfruttamento del litio lo può fare solo la nazione": "tutto il minerale di litio che c'è nel sottosuolo della patria, nel nostro territorio, è dei messicani", ha detto il presidente Lopez Obrador. La riforma raccoglie molte delle iniziative annunciate nel tempo dal capo dello stato per rivedere i principi della riforma energetica con cui, nel 2013, l'ex presidente Enrique Pena Nieto decise di aprire il comparto all'iniziativa privata e ai capitali stranieri. L'intervento sulla Costituzione era stato annunciato da tempo da Lopez Obrador, dinanzi alla lunga serie di ricorsi che hanno congelato i due principali strumenti legali sin qui varati dal governo: riforma della Legge degli idrocarburi e riforma della Legge sull'industria elettrica. Strumenti che restituivano alle imprese statali un ruolo di primo piano nel mercato interno, portati in tribunale per la presunta rottura dei principi sulla libera concorrenza. (segue) (Mec)