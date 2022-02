Messico: ambasciata Usa, riforma settore energetico promuove tecnologie inquinanti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Commissione, come detto, spetterà la produzione del 54 per cento del totale della domanda, quota ritenuta necessaria per garantire la fornitura necessaria ai servizi essenziali. Per fare questo, la Cfe dovrà quindi anche avere un ruolo di regia del settore, disciplinando l'ordine con cui l'energia viene erogata nel paese: la preferenza sarà data alle centrali oggi operate dalla Cfe (in gran parte tradizionali), mettendo in secondo piano l'energia prodotta dalle rinnovabili, dove più i privati hanno investito, dal momento che non garantiscono continuità nelle forniture. Alla Commissione spetterà inoltre decidere le modalità dei contratti con i privati. Verrà meno la possibilità che le imprese possano utilizzare energia prodotta in autonomia ("autoabastecimiento"), principio che per il governo si è tradotto in una forma sleale di concorrenza. Un passaggio non irrilevante, dal momento che diverse aziende - anche di primo piano - si sono avvalse nel tempo della possibilità di essere indipendenti dal punto di vista energetico. (segue) (Mec)