Ue-Marocco: von der Leyen, Rabat primo partner economico e commerciale in Africa

- Se si parla di economia e commercio, è importante sottolineare che il Marocco è il primo partner dell'Unione Europea di tutto il continente africano. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante una conferenza stampa congiunta tenuta in seguito all’incontro con il primo ministro marocchino Aziz Akhannouch. “I nostri legami sono davvero storici. Ma al di là dell'economia, si tratta soprattutto di legami personali, di europei insediati in Marocco e marocchini in Europa, delle nostre culture che da secoli si influenzano e si arricchiscono reciprocamente. Ed è con tutto questo che posso riaffermare il nostro desiderio di continuare ad approfondire le nostre relazioni”, ha affermato von der Leyen, secondo la quale la volontà di costruire una visione comune e ambiziosa della partnership è “reciproca”. “Siamo stati in grado di discutere le numerose sfide globali che il Marocco e l'Europa devono affrontare. Per soddisfarli, dobbiamo trovare soluzioni insieme, nell'ambito della nostra partnership”, ha proseguito la presidente della Commissione europea, evidenziando i principali temi di interesse comune. (segue) (Beb)