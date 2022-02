Polonia: agricoltori bloccano strade in protesta contro il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agricoltori polacchi stanno bloccando strade in una cinquantina di località nel Paese in protesta contro le politiche agricole del governo di Varsavia. Lo ha reso noto l’organizzazione Agrounia. Le manifestazioni sono cominciate questa mattina intorno alle ore 8 in varie regioni, dalla Pomerania, alla Grande Polonia, alla Piccola Polonia, al voivodato di Lodz. “Stiamo bloccando le strade per salvare la produzione alimentare polacca”, ha riferito l’organizzazione in un comunicato, lamentando il mancato sostegno dell’esecutivo alle aziende agricole del Paese. Il leader di Agrounia, Michal Kolodziejczak, ha riferito che gli agricoltori polacchi sono scesi in strada per protestare contro i prezzi dell’elettricità e dei fertilizzanti, oltre che contro l’importazione indiscriminata di prodotti alimentari. Se le manifestazioni di oggi dovessero mancare il loro obiettivo, ha aggiunto, gli agricoltori torneranno a protestare a Varsavia il 23 febbraio. (Vap)