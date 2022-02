Lazio: Pontecorvo (Unindustria), soddisfazione per istituzione Zls, ora si pensi a infrastrutture per Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo con molto piacere l'istituzione di una Zona logistica semplificata approvata dalla Giunta Regionale del Lazio". Lo dichiara in una nota Pierpaolo Pontecorvo, presidente di Unindustria Latina. "Si tratta una riforma che Unindustria ha contributo a costituire con molta determinazione e partecipazione. L'istituzione della Zls è un'opportunità straordinaria per la nostra Regione in mondo particolare per Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta perché rende i nostri tre principali porti e le zone retroportuali ad essi connessi molto più attrattivi e competitivi. Una grande opportunità anche per i ventinove Comuni che rientrano nella Zona logistica semplificata e tra essi Latina e diversi comuni della provincia, con benefici per il territorio e le aziende che in esso operano. Indubbiamente la nascita di questa ulteriore istituzione rappresenta una condizione straordinaria per consolidare l'economia del Lazio e della provincia di Latina. Ora però – continua Pontecorvo – bisogna mettere mano seriamente al sistema infrastrutturale della provincia e voglio ricordare ancora una volta l'autostrada Roma-Latina, la Cisterna-Valmontone e poi ancora la Formia-Cassino e la Frosinone-Latina. Si tratta di infrastrutture fondamentali per collegare la provincia di Latina con il resto della regione e senza le quali sarà molto più difficile riuscire ad attrarre nuovi investimenti". (Com)