Imprese: accordo tra Advice Pharma Group e Gruppo Sapio su terapie digitali

- Il Gruppo Sapio, attraverso la controllata BioRep, e Advice Pharma Group hanno sottoscritto un accordo di partnership finalizzato alla creazione di un’offerta integrata nel settore dello sviluppo di terapie digitali (DTx) e dei servizi per la ricerca. Le due società - si legge in una nota - metteranno a fattor comune le specifiche competenze nell’ambito dei servizi di gestione dei campioni biologici e test genetici di alta qualità, di cui BioRep è tra i leader di mercato, e in quello della trasformazione digitale in ambito sanitario, core business di Advice Pharma. “L’accordo con Advice Pharma – ha commentato Maurizio Colombo, presidente di BioRep e vicepresidente di Sapio – rientra nella strategia di crescita del gruppo nei settori a più alto valore aggiunto in termini di tecnologia e innovazione. Una strategia che ci ha portato a rafforzare la nostra presenza in vari Paesi europei e che ci vede sempre attenti a cogliere opportunità di business anche in Italia. Con Advice Pharma intendiamo aumentare il nostro effort sia nelle Digital Therapeutics sia nelle tecnologie per la ricerca”. “Siamo entusiasti della partnership con BioRep – ha dichiarato Alessandro Ferri, amministratore delegato di Advice Pharma -. Grazie a questa collaborazione saremo in grado di consolidare il nostro expertise nel settore della gestione dei dati clinici e di contribuire allo sviluppo di servizi di eccellenza. Con BioRep e con il Gruppo Sapio saremo in grado di raggiungere gli obiettivi di crescita e avanzamento nel settore delle DTx e, più in generale, della Digital Transformation, che fanno parte del nostro Dna”.(Com)