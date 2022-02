Tlc: Liuzzi (M5s) a "Nova", offerta Iliad evidenzia dinamismo mercato ma fusione può rientrare in ottica Golden power

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’offerta di Iliad per l’acquisto di Vodafone Italia "evidenzia un dinamismo del mercato italiano delle Tlc, che negli ultimi mesi sta riscontrando interesse. Nonostante ci siano margini molto ridotti, evidentemente c’è per il futuro l’idea da parte di analisti, e non solo, che si possa fare bene nel nostro Paese". Lo ha spiegato ad "Agenzia Nova" la deputata M5s ed ex sottosegretaria allo Sviluppo economico Mirella Liuzzi, ricordando che Iliad "è nel mercato italiano per una scelta dettata dall’Antitrust Ue che chiese, a seguito della fusione Wind Tre, che ci fosse un quarto operatore. Adesso, in un’ipotesi di fusione - ha osservato Liuzzi - si pone lo stesso identico problema: dovrebbe rientrare un nuovo quarto operatore. Il secondo punto è in relazione agli asset strategici relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni, che hanno in Italia una normativa molto speciale che riguarda il Golden power da una parte, e dall’altra regole dettate dall’Antitrust. Nel caso in cui questa fusione vada in porto, potrebbe rientrare in quest’ottica Golden power e Antitrust". (segue) (Rin)