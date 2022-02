Libia: portavoce Consiglio di Stato a “Nova”, segnali d'intesa con il parlamento dell'est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le divergenze dei mesi scorsi, “adesso ci sono segnali d’intesa tra l’Alto Consiglio di Stato libico e la Camera dei rappresentanti”, il parlamento con sede a Tobruk, nell’est della Libia. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” Mohamed Abdel Nasser, il portavoce dell’Alto Consiglio di Stato, il “Senato” libico. “Cerchiamo, in collaborazione con la Camera dei rappresentanti, di porre fine alla crisi e redigere la Costituzione per il Paese”, ha precisato. Le dichiarazioni giungono mentre parte dei deputati si sta adoperando per nominare un nuovo primo ministro, in sostituzione dell’attuale capo del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, che avrebbe dovuto restare in carica soltanto fino allo svolgimento delle elezioni previste a dicembre, poi rinviate. (segue) (Lit)