Libia: portavoce Consiglio di Stato a “Nova”, segnali d'intesa con il parlamento dell'est (2)

- Fonti politiche libiche hanno riferito a “Nova” nei giorni scorsi che sono in corso frenetiche trattative “di tutti i tipi” tra l’est e l’ovest del Paese per un eventuale rimpasto, un nuovo governo, per la data delle elezioni e per la riforma costituzionale. Nel quadro di una situazione fluida, oggi il portavoce del Senato ha sottolineato la “necessità di procedere in maniera consensuale con la Camera dei rappresentanti e di abbandonare percorsi unilaterali”. A proposito dei “passi unilaterali”, ieri, 8 febbraio, Dabaiba, dopo aver incontrato alcuni membri del Senato, ha detto: "Ho incontrato oggi i membri dell’Alto Consiglio di Stato e insieme e loro respingiamo qualsiasi manomissione o decisione unilaterale". Da parte sua, il portavoce del Senato ha dichiarato a “Nova” oggi che “l'incontro di alcuni membri del Consiglio con il primo ministro rappresenta una posizione individuale, non il punto di vista del presidente del Consiglio, Khaled al Mishri”. Il portavoce del Senato prende, quindi, le distanze dalle dichiarazioni di Dabaiba. Inoltre, ha chiarito Abdel Nasser, “l'incontro di alcuni membri con Dabaiba non è stato ufficialmente approvato dal Consiglio”. Infine, il membro dell’Alto Consiglio di Stato, Musa Faraj, ha dichiarato a “Nova”: “Sosteniamo qualsiasi percorso che porti al completamento del processo costituzionale o allo svolgimento di elezioni su base costituzionale”. (Lit)