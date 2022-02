Governo: Sibilia, è stabile, deve andare avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Noi del M5s abbiamo sempre cercato la stabilità, le scelte che abbiamo fatto vanno in quella direzione. Lo ha detto Carlo Sibilia, sottosegretario dell'Interno del Movimento 5 stelle, a "24 Mattino" su Radio24. "Dobbiamo far fronte al caro-bollette, al superbonus che sta subendo delle picconate e che invece deve essere tenuto in sesto, ed in più un'altra serie di provvedimenti, non in ultimo quello che abbiamo realizzato proprio ieri, cioè l'inserimento nella Costituzione della tutela ambientale", ha spiegato. "Siamo assolutamente convinti che bisogna continuare, perché dopo l'esperienza del Covid, dobbiamo cercare di far ripartire il Paese in tutti i modi possibili", ha aggiunto Sibilia.(Rin)