M5s: Sibilia, Di Maio emotivo, difficoltà meglio tenerle all'interno Movimento

18 ottobre 2021

- E' evidente che esiste questa diversità di veduta, secondo me dettata dall'emotività, non vedo vantaggi per il M5s, soprattutto nel momento nel quale il centrodestra dopo l'elezione del presidente della Repubblica è sparito. Lo ha detto il sottosegretario dell'Interno, Carlo Sibilia, del Movimento 5 stelle, a "24 Mattino" su Radio24. "Siccome Di Maio è uno dei principali esponenti del Movimento ed ha sempre dato tantissimo, una cosa del genere può essere giustificata solo da un momento emotivo particolare che si è vissuto. Io penso che quando ci sono delle difficoltà interne, è bene tenerle all'interno e risolversele che è la strada che stiamo portando avanti", ha aggiunto.(Rin)