- La società Autostrade comunica in una nota che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione dei portali segnaletici, in orario notturno, dalle 22 di giovedì 10 all'1 di venerdì 11 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Turate, in uscita per chi proviene da Como. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Saronno. (Com)