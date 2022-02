Sardegna: Finanziaria, sì del Consiglio al passaggio agli articoli, tensioni nella maggioranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una finanziaria da velocisti” l'ha definita il leader Udc, Giorgio Oppi. “Siamo una parte di maggioranza e abbiamo il dovere di contribuire. Intendiamo farlo in modo determinante e sappiamo come farlo – ha sottolineato - A novembre scorso abbiamo approvato una finanziaria omnibus che ha provocato soltanto pasticci amministrativi che in parte stiamo recuperando ora. Mai avevamo visto una gestione così approssimativa della Sanità e non ripeterò le lamentele sulla mancanza di posti letto, sulla mancata chiamata degli infermieri che pure hanno vinto il concorso e ancora sono in attesa. E tanto altro. Chi sarà responsabile domani dei morti che ci saranno per le mancate o ritardate o complicate cure, come nel caso dei dializzati di Buggerru che devono andare tre volte la settimana a Carbonia? Chi è che guida il bastone: l’assessore alla Sanità o il responsabile dell’Ares? Fate chiarezza”. Oppi ha parlato anche del problema dei diabetici sardi e ha annunciato un emendamento da 16 milioni di euro. Poi ha aggiunto: “Ho firmato emendamenti dell’opposizione e miei, dobbiamo approvare poche cose per essere veloci e se serve ritireremo alcuni emendamenti”. Dopo la maretta in maggioranza è arrivato un accordo sugli emendamenti: verranno presentati solo quelli di carattere generale, mentre per quelli legati alle richieste dei territori, ci sarà spazio in una legge omnibus due. (segue) (Rsc)