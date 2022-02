Sardegna: Finanziaria, sì del Consiglio al passaggio agli articoli, tensioni nella maggioranza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa non è la legge di stabilità ma la legge che dimostra la vostra instabilità politica”. Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Roberto Li Gioi, ha tuonato contro la manovra e puntato il dito contro “la pratiche spartitoria della maggioranza del centrodestra”. L’esponente dell’opposizione ha lamentato “l’assenza di un progetto di sviluppo” e criticato la “politica dei contributi a pioggia”. “Avete prodotto soltanto leggi anticostituzionali – ha affermato Li Gioi – e non appena è stata cassata la Omnibus vi affrettate a proporne un’altra con lo stesso obiettivo, quello di destinare risorse per i vostri accoliti e continuare con le nomine e le poltrone”. “L’assenza del presidente Solinas dall’Aula – ha concluso il capogruppo pentastellato – se è vero che non rappresenta una novità, è vero che dimostra la sua indifferenza verso il Consiglio e verso i sardi che lo hanno eletto alla guida della Regione”. Eugenio Lai, capogruppo di Liberi e Uguali ha criticato “la prima finanziaria politica del centrodestra al governo della Sardegna”, definendola “una finanziaria totalmente insufficiente ad affrontare le tante emergenze dell’Isola”. A giudizio di Lai, il provvedimento cardine della programmazione, dimentica temi centrali: “Non c’è alcun riferimento al caro bollette, al piano energetico, allo sviluppo green delle imprese ma soprattutto il grande assente è il tema del lavoro”. (segue) (Rsc)