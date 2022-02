Sardegna: Finanziaria, sì del Consiglio al passaggio agli articoli, tensioni nella maggioranza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Lega il capogruppo Pierluigi Saiu ha detto che “questa non è la prima finanziaria politica perché abbiamo affrontato politicamente anche l’emergenza Covid e abbiamo fatto politica nel momento in cui nessuno era preparato all’emergenza. Chi punta il dito oggi dicendo che abbiamo sbagliato è in una comoda posizione ma sia chiaro che in questi tre anni siamo stati condizionati dalla pandemia nella gestione della Sardegna. Il capogruppo del Psd’Az Franco Mula è partito da una analisi del documento presentato da Anci Sardegna per sottolineare che dal mondo dei Comuni è arrivato, ferme restano le differenze, un chiaro apprezzamento per alcuni contenuti della manovra a cominciare da quelli per il contrasto allo spopolamento, misura non perfetta ma comunque molto significativa, all’interno di un quadro complessivo nel quale i margini di manovra disponibili non sono ampi ma hanno consentito comunque di varare norme ben orientate ed anche condivise come quella dell’aumento dell’indennità agli amministratori locali. (segue) (Rsc)