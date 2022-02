Sardegna: Finanziaria, sì del Consiglio al passaggio agli articoli, tensioni nella maggioranza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A nome della Giunta l’assessore della Programmazione Giuseppe Fasolino, pur comprendendo la necessità di vedere la finanziaria come occasione di discutere tutti i problemi della Regione, ha osservato che la legge finanziaria non può mai essere risolutiva perché in realtà la massa manovrabile è di circa 200 milioni. Fasolino ha inoltre ricordato che la Sardegna, ora nelle ultime posizioni a livello nazionale, non è mai stata prima in classifica, ma da tempo sta cercando con difficoltà di risalire la china. Sul tema dello spopolamento, l’assessore si è detto consapevole dell’intervento limitato precisando però che la misura va inquadrata in una strategia molto più ampia che comprende agevolazioni per le imprese, incentivi a fondo perduto per attività commerciali ed artigianali, turn over di Forestas che da solo può generare da 750 a 1000 posti fissi, fino ad arrivare alla programmazione territoriale (sostenuta con un fondo da 5 milioni per la progettazione dei Comuni), ai fondi europei ed al Pnrr. (Rsc)