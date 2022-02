Tunisia: Covid, comitato scientifico raccomanda revoca coprifuoco notturno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato scientifico per il monitoraggio della pandemia di Covid-19 in Tunisia ha raccomandato la revoca del coprifuoco notturno e il mantenimento per una settimana del divieto di assembramenti e manifestazioni. Lo ha annunciato in un’intervista all’agenzia di stampa “Tap”, il membro del comitato, Riadh Daghfous, precisando che queste raccomandazioni restano soggette a revisione a seconda dell'evoluzione della situazione epidemiologica nel Paese e ha ricordato ai cittadini l'importanza della terza dose del vaccino contro il Covid-19 invitandoli a vaccinarsi. In base a un rapporto del ministero della Salute della Tunisia, al 6 febbraio 2022, la Tunisia ha registrato 1.278 nuovi casi su 4.382 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 29,16 per cento, e otto decessi. Il numero totale di persone che hanno contratto il Coronavirus dall'inizio della pandemia in Tunisia ha raggiunto quota 945.453, mentre i decessi dall’inizio della pandemia sono 26.693. Il rapporto precisa inoltre che sono attualmente 1.426 i pazienti negli ospedali privati e pubblici, tra questi 249 persone in terapia di cui 61 in ventilazione.(Tut)