Superbonus: Sibilia, truffe non possono condizionare misure positive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova può proiettarsi nel futuro con entusiasmo ed esperienza per continuare ad offrire un servizio indispensabile" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- "Se ci sono dei cantieri inesistenti vanno perseguiti, ma non per questo si devono fermare tutti quei cantieri che stanno migliorando l'efficienza energetica ed il patrimonio edilizio del Paese: le truffe non possono condizionare delle misure positive". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno del Movimento 5 stelle, a "24 Mattino" su Radio24 parlando del Superbonus del 100 per cento. "C'è anche il detto, fatta la legge trovato l'inganno, è sempre così, ogni volta che inseriamo una misura, ma non per questo dobbiamo penalizzare tutte quelle aziende edili che anche in questi giorni ci hanno chiesto di andare avanti - ha spiegato -. Io credo che l'edilizia si stia muovendo dopo anni di crisi proprio grazie a questa misura, che è straordinaria, non è che possiamo pensare di avere il bonus del 110 per cento per tutta la vita. Però - ha sottolineato - è evidente che questo è un periodo particolare nel quale quei 6,5 punti di Pil che abbiamo recuperato l'anno scorso è dove evidentemente il superbonus ha inciso. Dobbiamo cercare in tutti i modi possibili di prorogare e continuare a mettere a punto questa misura. Poi, con un'uscita controllata, si può modificare nel futuro", ha concluso il sottosegretario. (Rin)