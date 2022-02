Vaccino: open day informativo famiglie su somministrazioni 5-11 anni, hub Valentino chiude

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte il prossimo 19 febbraio organizzerà un open day informativo sulle vaccinazioni pediatriche ad accesso diretto in specifici hub del territorio. I genitori troveranno ad accoglierli pediatri ed esperti che forniranno informazioni sulle somministrazioni dei più piccoli. Inoltre, sempre nella stessa sede, sarà possibile anche vaccinare i propri bambini. La stessa iniziativa si svolgerà anche in collaborazione con il sistema scolastico. Intanto, con la campagna vaccinale nelle fasi finali e il Covid che sta allentando la presa, la Regione ha deciso di mettere in standby l'hub del Valentino. (Rpi)