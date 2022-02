Milano: quattro progetti green e inclusivi per il programma di finanza alternativa BiUniCrowd di Università Bicocca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La qualità e il potenziale impatto sociale dei progetti selezionati testimoniano il grande interesse verso una iniziativa che continua a stimolare la creatività e intraprendenza della nostra comunità – spiega il professor Salvatore Torrisi, prorettore alla valorizzazione della ricerca di Milano-Bicocca - Il recente inserimento di Bicocca Università del Crowdfunding tra le best practice nella Knowledge Valorisation Platform della Commissione Europea conferma la rilevanza di questa iniziativa". A proporre i progetti selezionati sono stati i team guidati da un docente, un assegnista di ricerca e due ex studenti di Milano-Bicocca. Nelle prossime settimane i vincitori affronteranno una fase di formazione finalizzata al setup e alla gestione di un'efficace campagna di crowdfunding. Il programma di training realizzato con l'apporto di Produzioni dal Basso è stato ampliato quest'anno grazie alla partnership stretta da BiUniCrowd con Street Is Culture, associazione sportiva dilettantistica che promuove la cultura street attraverso varie discipline. In particolare, gli istruttori di Street Is Culture cureranno un modulo dedicato al Team Building attraverso il parkour, un'attività che consente di mettere in gioco le proprie abilità nell'affrontare anche dei semplici ostacoli. I componenti di ciascun team, quindi, saranno "allenati" al lavoro di squadra, utile sia nella gestione del crowdfunding che nella fase successiva di sviluppo del progetto. Teatro di questa attività di formazione sarà il Campus Bicocca. In primavera partiranno le campagne di crowdfunding, ciascuna delle quali durerà 60 giorni. Ogni progetto avrà un obiettivo di raccolta massimo di 10mila euro. Al raggiungimento di almeno il 50 per cento dell'obiettivo, il restante 50 per cento sarà co-finanziato dalla fondazione o dall'azienda partner del progetto. Il programma Bicocca Università del Crowdfunding è indicato dall'Unione Europea come esempio tra le best practices di valorizzazione della conoscenza e pubblicato sulla piattaforma dedicata. Ora ha ottenuto un ulteriore riconoscimento: è stato, infatti, selezionato per essere presentato nell'ambito della EU Knowledge Valorisation Week 2022 che si terrà a fine marzo. (Com)